Fields-Medaillen und Spitzenleistungen in der Mathematik auf der ICM 2026 in Philadelphia

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 2. Juni 2026 / Vertreter der Presse sind zur weltweit renommiertesten Mathematikkonferenz eingeladen, die vom 23. bis 30. Juli 2026 im Pennsylvania Convention Center in Philadelphia stattfindet. Der alle vier Jahre stattfindende International Congress of Mathematicians (ICM) umfasst die Bekanntgabe der höchsten Auszeichnungen auf dem Fachgebiet – darunter die Fields-Medaillen – sowie Vorträge führender Mathematiker zu den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Festangestellte Reporter und freiberufliche Journalisten können sich bis zum 22. Juni kostenlos für die Teilnahme an der Konferenz anmelden. Die Medienanmeldung beinhaltet den Zugang zu einer Pressekonferenz mit den Fields-Medaillengewinnern und anderen Preisträgern im Anschluss an deren Bekanntgabe während der Eröffnungszeremonie am 23. Juli. Während der Konferenz steht zudem ein Presseraum zur Verfügung. Für Teilnehmer stehen Hotelzimmer zu ermäßigten Preisen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des ICM 2026 oder per E-Mail an icmpressinquiries@simonsfoundation.org.

Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien des Kongresses sowie die Pressekonferenz werden zudem kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Simons Foundation live übertragen.

Neben der Bekanntgabe der Preisträger und wissenschaftlichen Vorträgen umfasst der diesjährige ICM auch Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, die dazu einladen, die Schönheit und Allgegenwärtigkeit der Mathematik zu entdecken.

Wichtige Termine und Informationen

- Anmeldeschluss für die Presse: Montag, 22. Juni 2026

- Eröffnungszeremonie: Donnerstag, 23. Juli 2026, 9:00-12:30 Uhr EDT

- Pressekonferenz der Preisträger: Donnerstag, 23. Juli 2026, 12:00-13:30 Uhr EDT

- Abschlusszeremonie: Donnerstag, 30. Juli 2026, 13:00-15:00 Uhr EDT

Weitere Einzelheiten zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Fields-Medaillen und anderer Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über den ICM