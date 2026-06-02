RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Höhepunkten im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz. Bei Eni habe sich diese vor allem um das Upstream-Geschäft gedreht. Dort habe es den Anschein, als ob der Ölkonzern über eine Reihe von Optionen verfüge, um die kürzlich vorgestellten Strategieziele zu übertreffen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 23,23EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 21:16 Uhr) gehandelt.



