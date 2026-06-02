Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 1
Performance 1M: -1,81 %
Performance 1M: -1,81 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 2
Performance 1M: +40,96 %
Performance 1M: +40,96 %
Nike (B)
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 3
Performance 1M: +3,62 %
Performance 1M: +3,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Nike (B) wird gemischt bewertet. Technisch gilt der Halt bei ca. 47 USD als kurzes Signal; eine Kurslücke Richtung 45 USD wird diskutiert. Fundamentale/Bewertung: hohes KGV und Margenprobleme in China werden kritisch gesehen. Einige sehen Erholungspotenzial, andere berichten Verluste/Ackman-Out. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.
Salesforce
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 4
Performance 1M: +15,22 %
Performance 1M: +15,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment beim wallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Kennzahlen stark (Umsatz/Profit), Margen & Cashflow robust; KI-Trend positiv. Wachstum verlangsamt, Ausblick häufig als enttäuschend gesehen; Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen. Vorbörslich um -1,4% berichtet; Konsens: solide, profitabel, gut geführt – aber keine Euphorie. Langfristig attraktives Quality/Value-Tech-Profil; kurzfristig moderat neutral.
IBM
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 5
Performance 1M: +35,61 %
Performance 1M: +35,61 %
Boeing
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 6
Performance 1M: -1,23 %
Performance 1M: -1,23 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 7
Performance 1M: +10,67 %
Performance 1M: +10,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
MSFT-Sentiment laut wallstreetONLINE: gemischt. Langfristig investiert bleibt plausibel, doch kurzfristig bleibt Kursvolatilität relevant. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen: ca. 315 € bis knapp 440 €, aktuell ca. 385–400 €. Nach dem gestrigen Handelsschluss gab es vor dem heutigen Microsoft-Event einen ca. 3%-Rücksetzer. Forum: wallstreetONLINE.
Apple
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 8
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte