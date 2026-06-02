Kendall Jenner wird erste globale Markenbotschafterin bei Anua
Kendall Jenner verleiht Anua neuen Glanz: Als erste globale Markenbotschafterin steht sie im Mittelpunkt der weltweiten Kampagne zum PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Anua ernennt Kendall Jenner zur allerersten globalen Markenbotschafterin und startet eine weltweite Kampagne rund um das PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.
- Produktdaten: PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray ist ein Kapselnebel mit 2.000 ppm PDRN (Lachs‑DNA) und Hyaluronsäure; sofortige Feuchtigkeitszufuhr, glasiges Finish, nicht komedogen; klinisch belegte Erhöhung des Hautfeuchtigkeitsgehalts um 30,754 % und vorübergehende Senkung der Hautoberflächentemperatur.
- Kampagnenstart und Partnerschaft: Die digitale/social Kampagne begann am 1. Juni 2026, zeigt Jenner in ihrer täglichen Routine und läuft im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft über Anuas und Jenners Kanäle.
- Kommerzieller Erfolg: Anua war 2024 TikTok Shop's #1 Beauty Brand, erhielt 2024/2025 Amazon Top Brand‑Anerkennungen, erzielte 2025 über 500 Mio. USD Umsatz, verkaufte weltweit >40 Mio. Einheiten in 160 Ländern und ist in über 20.000 US‑Filialen erhältlich.
- PR/Events: Zur Markteinführung gibt es ein „Dew On The Go“ Pop‑up in Soho (Greene Street 21) am 6.–7. Juni 2026 mit Nebelempfang, Fotokabine, Dew Fountain, Café und Geschenkeladen.
- Unternehmensinfos: Anua wurde 2019 von Seonhyeong Lee und Changju Lee gegründet, setzt auf natürliche/dermatologische Inhaltsstoffe (z. B. Herzblatt, Pfirsich, PDRN, Reisceramid), wächst seit Markteintritt in den USA 2022 jährlich >200 % und expandiert nach Europa, Nahost und Australien.
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