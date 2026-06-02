🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kendall Jenner wird erste globale Markenbotschafterin bei Anua

    Kendall Jenner verleiht Anua neuen Glanz: Als erste globale Markenbotschafterin steht sie im Mittelpunkt der weltweiten Kampagne zum PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.

    Kendall Jenner wird erste globale Markenbotschafterin bei Anua
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Anua ernennt Kendall Jenner zur allerersten globalen Markenbotschafterin und startet eine weltweite Kampagne rund um das PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.
    • Produktdaten: PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray ist ein Kapselnebel mit 2.000 ppm PDRN (Lachs‑DNA) und Hyaluronsäure; sofortige Feuchtigkeitszufuhr, glasiges Finish, nicht komedogen; klinisch belegte Erhöhung des Hautfeuchtigkeitsgehalts um 30,754 % und vorübergehende Senkung der Hautoberflächentemperatur.
    • Kampagnenstart und Partnerschaft: Die digitale/social Kampagne begann am 1. Juni 2026, zeigt Jenner in ihrer täglichen Routine und läuft im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft über Anuas und Jenners Kanäle.
    • Kommerzieller Erfolg: Anua war 2024 TikTok Shop's #1 Beauty Brand, erhielt 2024/2025 Amazon Top Brand‑Anerkennungen, erzielte 2025 über 500 Mio. USD Umsatz, verkaufte weltweit >40 Mio. Einheiten in 160 Ländern und ist in über 20.000 US‑Filialen erhältlich.
    • PR/Events: Zur Markteinführung gibt es ein „Dew On The Go“ Pop‑up in Soho (Greene Street 21) am 6.–7. Juni 2026 mit Nebelempfang, Fotokabine, Dew Fountain, Café und Geschenkeladen.
    • Unternehmensinfos: Anua wurde 2019 von Seonhyeong Lee und Changju Lee gegründet, setzt auf natürliche/dermatologische Inhaltsstoffe (z. B. Herzblatt, Pfirsich, PDRN, Reisceramid), wächst seit Markteintritt in den USA 2022 jährlich >200 % und expandiert nach Europa, Nahost und Australien.



    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Kendall Jenner wird erste globale Markenbotschafterin bei Anua Kendall Jenner verleiht Anua neuen Glanz: Als erste globale Markenbotschafterin steht sie im Mittelpunkt der weltweiten Kampagne zum PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     