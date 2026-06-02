Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Marvell Technology
Tagesperformance: +30,58 %
Tagesperformance: +30,58 %
Platz 1
Performance 1M: +76,13 %
Performance 1M: +76,13 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -10,27 %
Tagesperformance: -10,27 %
Platz 2
Performance 1M: -18,63 %
Performance 1M: -18,63 %
Intuit
Tagesperformance: -8,01 %
Tagesperformance: -8,01 %
Platz 3
Performance 1M: -10,61 %
Performance 1M: -10,61 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -7,37 %
Tagesperformance: -7,37 %
Platz 4
Performance 1M: -2,68 %
Performance 1M: -2,68 %
Zscaler
Tagesperformance: -7,32 %
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 5
Performance 1M: +17,84 %
Performance 1M: +17,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Zscaler: Beitrag 1 sieht potenzielles Bodenbildungs-Potenzial; Beitrag 3 rechnet nicht mit sichtbarem Anstieg; Beitrag 10 bewertet Zahlen als gut, Reaktion jedoch überzogen; Beitrag 13 meldet Kursfall nach Zahlen. Beiträge 5/7 signalisieren vorsichtige Kaufüberlegungen bzw. Ruhe. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist in den Angaben nicht angegeben.
Applied Materials
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 6
Performance 1M: +24,83 %
Performance 1M: +24,83 %
Qualcomm
Tagesperformance: +6,11 %
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 7
Performance 1M: +27,64 %
Performance 1M: +27,64 %
Shopify
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 8
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 9
Performance 1M: -1,79 %
Performance 1M: -1,79 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 10
Performance 1M: +41,01 %
Performance 1M: +41,01 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,05 %
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 11
Performance 1M: +22,04 %
Performance 1M: +22,04 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 12
Performance 1M: +22,60 %
Performance 1M: +22,60 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 13
Performance 1M: +9,56 %
Performance 1M: +9,56 %
Copart
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 14
Performance 1M: -7,25 %
Performance 1M: -7,25 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -4,36 %
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 15
Performance 1M: +0,32 %
Performance 1M: +0,32 %
Analog Devices
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 16
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
Palantir
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 17
Performance 1M: +12,24 %
Performance 1M: +12,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Im wallstreetONLINE-Forum deutet sich eine vorwiegend bullische, kurzfristige Stimmung zu Palantir an: Heute starker Kursanstieg wird diskutiert; als potenzielle Treiber werden Dell-Aufträge und Jamals Aussagen über Palantir als gutes Unternehmen genannt. Fundierte Fundamentalanalysen oder technische Detailanalysen fehlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht mit einer Zahl belegt; Prozentwert fehlt.
Adobe
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 18
Performance 1M: +9,42 %
Performance 1M: +9,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
WallstreetONLINE-Forum-Sentiment zu Adobe: gemischt, tendenziell bullisch. Kursziele um 330 EUR (Beitrag 2); Widerstand ca. 258 USD (Beitrag 4); Kaufabsicht für Adobe (Beitrag 1). Chartanalyse (Beitrag 3) deutet auf technische Beobachtung. Beitrag 5 nennt Burry als bullischen Pitch zu Firefly/AI-Tie-ups. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben; Nennungen reichen ca. 205–258 USD.
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 19
Performance 1M: +8,78 %
Performance 1M: +8,78 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 20
Performance 1M: +33,06 %
Performance 1M: +33,06 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 21
Performance 1M: +19,35 %
Performance 1M: +19,35 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 22
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 23
Performance 1M: +4,01 %
Performance 1M: +4,01 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 24
Performance 1M: -2,57 %
Performance 1M: -2,57 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 25
Performance 1M: -5,92 %
Performance 1M: -5,92 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 26
Performance 1M: +3,99 %
Performance 1M: +3,99 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 27
Performance 1M: +4,70 %
Performance 1M: +4,70 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 28
Performance 1M: -12,87 %
Performance 1M: -12,87 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 29
Performance 1M: +10,67 %
Performance 1M: +10,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
MSFT-Sentiment laut wallstreetONLINE: gemischt. Langfristig investiert bleibt plausibel, doch kurzfristig bleibt Kursvolatilität relevant. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen: ca. 315 € bis knapp 440 €, aktuell ca. 385–400 €. Nach dem gestrigen Handelsschluss gab es vor dem heutigen Microsoft-Event einen ca. 3%-Rücksetzer. Forum: wallstreetONLINE.
Paccar
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 30
Performance 1M: -8,83 %
Performance 1M: -8,83 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 31
Performance 1M: +0,77 %
Performance 1M: +0,77 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 32
Performance 1M: +33,40 %
Performance 1M: +33,40 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 33
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
Insmed
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 34
Performance 1M: -21,81 %
Performance 1M: -21,81 %
Apple
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 35
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 36
Performance 1M: -13,24 %
Performance 1M: -13,24 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 37
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 38
Performance 1M: +22,51 %
Performance 1M: +22,51 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 39
Performance 1M: +20,87 %
Performance 1M: +20,87 %
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