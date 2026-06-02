Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Coherent
Tagesperformance: +15,75 %
Tagesperformance: +15,75 %
Platz 1
Performance 1M: +38,03 %
Performance 1M: +38,03 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -12,57 %
Tagesperformance: -12,57 %
Platz 2
Performance 1M: +125,14 %
Performance 1M: +125,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hewlett Packard Enterprise
Das Anleger-Sentiment zum HPE im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullish. Q2-2026 übertroffene Erwartungen (Revenue +40% YoY, EPS +108%), Zielerreichung der 2028‑Ziele bereits jetzt; FY2026/2027-Guidance deutlich erhöht (Umsatz +8–12%, Op. Margin 12–16%, EPS-Wachstum 12–16%, FCF ≥$4,5 Mrd.). Nachbörslich +30%; Forward-KGV ca. 18x. 75% des FCF sollen via Dividenden/Rückkäufe an Aktionäre zurückgegeben werden.
Corning
Tagesperformance: +12,46 %
Tagesperformance: +12,46 %
Platz 3
Performance 1M: +10,19 %
Performance 1M: +10,19 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +11,98 %
Tagesperformance: +11,98 %
Platz 4
Performance 1M: +3,73 %
Performance 1M: +3,73 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -9,63 %
Tagesperformance: -9,63 %
Platz 5
Performance 1M: -9,38 %
Performance 1M: -9,38 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +9,54 %
Tagesperformance: +9,54 %
Platz 6
Performance 1M: +32,38 %
Performance 1M: +32,38 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -9,17 %
Tagesperformance: -9,17 %
Platz 7
Performance 1M: -9,99 %
Performance 1M: -9,99 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -8,57 %
Tagesperformance: -8,57 %
Platz 8
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
wallstreetONLINE: Gemischtes Sentiment zu The Trade Desk Registered (A). Positive Impulse: CFO-Nominierung Nate Olmstead und Agoda‑Kooperation; 14‑Tage-Kursentwicklung volatil, Eröffnung ca. 22,70 USD. Negative Aspekte: hohe Short-Quote (~20%), Put/Call ~1:3, Spekulation auf Short-Squeeze. Analysten: Rothschild Redburn Sell mit Ziel 11 USD. Hinweis: Beitrag 1 enthält eine persönliche, nicht faktische Bemerkung ('Bei der Firma habe ich mich geirrt').
CIENA
Tagesperformance: +8,53 %
Tagesperformance: +8,53 %
Platz 9
Performance 1M: +19,10 %
Performance 1M: +19,10 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,10 %
Tagesperformance: -8,10 %
Platz 10
Performance 1M: +134,29 %
Performance 1M: +134,29 %
Intuit
Tagesperformance: -7,97 %
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 11
Performance 1M: -10,61 %
Performance 1M: -10,61 %
Deere
Tagesperformance: +7,43 %
Tagesperformance: +7,43 %
Platz 12
Performance 1M: -6,99 %
Performance 1M: -6,99 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +7,16 %
Tagesperformance: +7,16 %
Platz 13
Performance 1M: +25,44 %
Performance 1M: +25,44 %
Aptiv Registered
Tagesperformance: +6,78 %
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 14
Performance 1M: +22,71 %
Performance 1M: +22,71 %
HP
Tagesperformance: -6,31 %
Tagesperformance: -6,31 %
Platz 15
Performance 1M: +41,62 %
Performance 1M: +41,62 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,05 %
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 16
Performance 1M: +24,83 %
Performance 1M: +24,83 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,97 %
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 17
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 18
Performance 1M: -3,81 %
Performance 1M: -3,81 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 19
Performance 1M: +27,64 %
Performance 1M: +27,64 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 20
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 21
Performance 1M: +16,27 %
Performance 1M: +16,27 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 22
Performance 1M: +22,55 %
Performance 1M: +22,55 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 23
Performance 1M: -8,03 %
Performance 1M: -8,03 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 24
Performance 1M: +10,02 %
Performance 1M: +10,02 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 25
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Teradyne
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 26
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 27
Performance 1M: -1,79 %
Performance 1M: -1,79 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 28
Performance 1M: +8,12 %
Performance 1M: +8,12 %
ServiceNow
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 29
Performance 1M: +46,25 %
Performance 1M: +46,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu ServiceNow ist gemischt. Positiv: KI‑Potenzial, CEO‑Bewertung, Einstieg um 74€, vorbörslich ca. +10% (Beitrag 13). Negativ: hohe Bewertung, laufende Rotation in Softwareaktien, Gewinne werden mitgenommen. Aus den Beiträgen ergibt sich kein eindeutiger 14‑Tage‑Kursverlauf; Sentiment pendelt zwischen KI‑Chancen und Bewertungsrisiken.
Cisco Systems
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 30
Performance 1M: +41,03 %
Performance 1M: +41,03 %
Caterpillar
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 31
Performance 1M: -1,81 %
Performance 1M: -1,81 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 32
Performance 1M: +22,04 %
Performance 1M: +22,04 %
Nike (B)
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 33
Performance 1M: +3,62 %
Performance 1M: +3,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Nike (B) wird gemischt bewertet. Technisch gilt der Halt bei ca. 47 USD als kurzes Signal; eine Kurslücke Richtung 45 USD wird diskutiert. Fundamentale/Bewertung: hohes KGV und Margenprobleme in China werden kritisch gesehen. Einige sehen Erholungspotenzial, andere berichten Verluste/Ackman-Out. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.
Lam Research
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 34
Performance 1M: +22,60 %
Performance 1M: +22,60 %
Coinbase
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 35
Performance 1M: -2,87 %
Performance 1M: -2,87 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 36
Performance 1M: +9,56 %
Performance 1M: +9,56 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -4,73 %
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 37
Performance 1M: +9,61 %
Performance 1M: +9,61 %
Gartner
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 38
Performance 1M: +22,81 %
Performance 1M: +22,81 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 39
Performance 1M: -5,73 %
Performance 1M: -5,73 %
Copart
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 40
Performance 1M: -7,25 %
Performance 1M: -7,25 %
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