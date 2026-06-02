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    Besonders beachtet!

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    Nike (B) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nike (B) Aktie bisher Verluste von -4,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 02.06.2026
    Foto: wu yi - unsplash

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Die Nike (B) Aktie notiert aktuell bei 37,59 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,68 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,85  entspricht. Die Talfahrt der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,59, mit einem Minus von -4,68 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nike (B) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,68 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um -3,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -28,11 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,33 %
    1 Monat +3,62 %
    3 Monate -24,68 %
    1 Jahr -25,70 %
    Stand: 02.06.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nike (B) – primär um charttechnische Signale: eine mögliche Lücke zu 45 USD, Unterstützung rund 47 USD und die Frage, ob das Tief durch ist; ein Durchbruch könnte Aufwärtsimpulse geben, ein Rutschen unter 47/45 negativ wirken. Fundamental wird das hohe KGV und Margenprobleme in China diskutiert; Insider-/Ackman-Trade-Aktivität wird erwähnt. Dividenden-Event zeitnah wird ebenfalls thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Zur Nike (B) Diskussion

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,98 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 02.06. - Dow Jones stark +0,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nike (B)

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -2,20 %. VF notiert im Plus, mit +0,07 %. adidas legt um +0,33 % zu

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    -4,75 %
    -3,33 %
    +3,62 %
    -24,68 %
    -25,70 %
    -59,95 %
    -64,23 %
    -19,53 %
    +543,88 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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