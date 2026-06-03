Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,42 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven 11,6 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 90 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält 4,49 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen

Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme

Bitmine verfügt über 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 93 Millionen US-Dollar; Eightco ist derzeit eine der wenigen börsennotierten Aktien weltweit, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglicht

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barbestände und „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,42 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 446 Millionen US-Dollar und sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 225. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 628 Millionen US-Dollar pro Tag (4-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Conn., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und „Moonshots" von Bitmine auf 11,6 Milliarden US-Dollar beläuft.