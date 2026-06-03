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    DXC startet eine seiner leistungsstärksten Growth Engines

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    DXC Engineering

    DXC startet eine seiner leistungsstärksten Growth Engines - DXC Engineering
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    DXC hebt seinen Engineering-Bereich offiziell als eigenständiges Dienstleistungsangebot innerhalb seiner Organisation „Consulting & Engineering Services" (CES) hervor, das fundierte fachspezifische Lösungen, ein leistungsstarkes Netzwerk strategischer Technologiepartner und KI-gestützte Lösungen vereint

    • Über 11.000 Ingenieure in 29 Ländern innerhalb von CES, der über 40.000 Mitarbeiter starken Organisation für Beratungs- und Ingenieursdienstleistungen von DXC
    • Ein schnell wachsender Markt für Ingenieurdienstleistungen, auf dem DXC durch die Kombination aus fundiertem Fachwissen, eigenen Plattformen und einem sorgfältig ausgewählten Partner-Ökosystem ein strukturell differenziertes Wertversprechen schafft
    • Software, die weltweit in über 50 Millionen Fahrzeugen zum Einsatz kommt, auf die 17 der 20 weltweit führenden Banken vertrauen und die in geschäftskritischen Infrastrukturen eingesetzt wird – ein Beleg für eine Entwicklungsabteilung, die bereits auf globaler Ebene agiert

    ASHBURN, Va., 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat heute „DXC Engineering" vorgestellt, ein eigenständiges Dienstleistungsangebot und eine tragende Säule seines Geschäftsbereichs „Consulting & Engineering Services" (CES). DXC Engineering baut auf der 20-jährigen Tradition von Luxoft im Bereich Digital Engineering auf – das Unternehmen wurde 2019 von DXC übernommen – und beschäftigt mehr als 11.000 hochspezialisierte Ingenieure, die geschäftskritische Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, die Automobilindustrie, das verarbeitende Gewerbe, die Telekommunikationsbranche, den Energiesektor und weitere Branchen bereitstellen.

    Die neue Einheit vereint drei unterschiedliche Fähigkeiten: fundiertes Fachwissen, ein branchenspezifisches Ökosystem von KI-Partnerschaften sowie ein durch physische KI gestütztes Design intelligenter Produkte. DXC Engineering trennt Branchenwissen nicht von der technischen Umsetzung und bietet seinen Kunden so einen einzigen Ansprechpartner für die Herausforderungen, die wirklich zählen. DXC entwickelt Lösungen für Kunden, darunter eine Handelsrisikomanagement-Engine, die mit tatsächlichen Marktschwankungen umgehen kann, eine Plattform für autonomes Fahren, die den Anforderungen an die funktionale Sicherheit entspricht, sowie eine skalierbare Echtzeit-Telekommunikationsnetzwerkplattform. DXC Engineering baut darauf mit gezielten Investitionen auf, um das durch KI erschlossene Potenzial zu nutzen.

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