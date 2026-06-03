Haier bringt den Kühlschrank Horizon in Vietnam auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Frische und Design von Haushaltsgeräten

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Um der Nachfrage der vietnamesischen Verbraucher nach vielseitigen Lösungen zur Frischhaltung für verschiedene Anwendungsbereiche gerecht zu werden, bringt Haier am 29. Mai seine Premium-Kühlschrankreihe Horizon Collection in Vietnam auf den Markt und macht damit den ersten Schritt auf dem südostasiatischen Markt. Die Horizon-Serie baut ihre weltweite Präsenz seit ihrer Markteinführung im Royal Observatory in Greenwich, Vereinigtes Königreich, über die flächendeckende Auslieferung in ganz Europa bis hin zur aktuellen Markteinführung in Vietnam rasch aus, um noch mehr Verbrauchern ein erstklassiges Erlebnis bei der Frischeerhaltung von Lebensmitteln zu bieten.

Das heiße, feuchte Klima Südostasiens verlangt nach gekühlten Getränken und vielfältigen, absolut frischen Zutaten. Die Horizon-Serie von Haier verfügt über eine innovative Technologie zur Frischhaltung und bietet vier szenariobasierte Lösungen für den Alltag.

Sie verfügt über die weltweit einzigartige HCS-Feuchtigkeitsregulierung und die magnetgesteuerte Frischetechnologie von Haier, wodurch Obst und Gemüse bis zu 7 Tage lang frisch bleiben und der ursprüngliche Geschmack von frischem Fleisch 10 Tage lang erhalten bleibt. Diese Magnettechnologie wurde auf der Internationalen Erfindermesse in Genf mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und ist VDE-zertifiziert, da sie dafür sorgt, dass über 95 % des Proteins im Fleisch erhalten bleiben. Darüber hinaus zeichnet sich die Serie durch das branchenweit erste, an der Tür montierte Eissystem aus, das vollständig vom Lebensmittelbereich getrennt ist, um Geruchsübertragungen zu verhindern und schnell sauberes Eis zu produzieren.

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von bis zu 716 Litern, verstellbaren Einlegeböden und tiefen Türfächern bietet der Kühlschrank problemlos Platz für die Lebensmitteleinkäufe einer ganzen Woche für die ganze Familie – einschließlich aufrecht stehender 1,5-Liter-Flaschen. Ausgewählte Modelle sind mit der AI Vision-Technologie ausgestattet, die Art und Menge der Zutaten automatisch erkennt und erfasst, wodurch die Lebensmittelverwaltung einfach und bequem wird.