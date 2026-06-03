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    Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW

    Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW
    Foto: adobe.stock.com
    • Bauplan für eine vollständig integrierte Lösung, skalierbar für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW, mit vollständiger Infrastruktur auf Standortebene für Bereitstellungen mit einem einzelnen Mandanten oder mehreren Mandanten
    • Direkte Flüssigkeitskühlung DLC-2: entwickelt für eine nahezu vollständige Abwärmeerfassung, Energieeffizienz und geringere Geräuschentwicklung, mit vollständiger Integration der gesamten Kühlarchitektur aus Kühlplatten, Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs), Kühlmittelverteilern, Rücktür-Wärmetauschern, Kühltürmen und dem Kühlmittel SMC PG25-A mit ultrahoher elektrischer Impedanz
    • Management Software Suite: Die SuperCloud-Software für den gesamten Bereitstellungs- und Verwaltungsprozess bietet eine einheitliche Infrastruktursteuerung, automatisierte Bereitstellung, Entwicklertools und mandantenfähiges GPU-Cloud-Management
    • In-Rack-, In-Row- und Standort-Infrastrukturlösungen decken alle Bereitstellungsebenen ab, von der Rack-Integration über In-Row-CDUs und SuperCluster-Konfigurationen bis hin zur Infrastruktur auf Standortebene
    • Ein spezialisiertes Team aus Supermicro-Experten betreut den vollständigen Bereitstellungszyklus: Standortbegehung, Projektplanung, Integration, Bereitstellung und fortlaufender Support
    • Unterstützung der neuesten NVIDIA-Referenzarchitektur mit Integration der NVIDIA Context Memory Storage Platform, NVIDIA Spectrum-X Ethernet und der NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand Platform

    SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEH, Taiwan, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt DCBBS-Baupläne auf Basis der Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor. Die Baupläne sind für die Bereitstellung von KI-Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab konzipiert, beginnend mit Bausteinen aus einer einzelnen skalierbaren Einheit mit 1152 GPUs, die auf praktisch jede Größe vervielfacht werden kann. Die DCBBS-Baupläne von Supermicro umfassen die Konzeption und Lieferung einer vollständig integrierten Gesamtlösung mit einem spezialisierten Expertenteam, das den vollständigen Bereitstellungszyklus abdeckt. DCBBS stellt die erforderliche Rechenleistung, Speicherung, Vernetzung, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, Stromverteilung und Standortinfrastruktur bereit und verkürzt so die Zeit bis zur Inbetriebnahme groß angelegter flüssigkeitsgekühlter KI-Fabriken.

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