Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW

Bauplan für eine vollständig integrierte Lösung, skalierbar für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW, mit vollständiger Infrastruktur auf Standortebene für Bereitstellungen mit einem einzelnen Mandanten oder mehreren …



