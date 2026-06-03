Event- und E-Auto-Riese sowie Methan-Jäger: Warum Zefiro Methane neben CTS Eventim und BYD die spannendste Wette werden könnte!

Die deutsche Wirtschaft sendet Anfang Juni 2026 überraschend positive Signale. Der DAX marschiert mit deutlichen Gewinnen über die Marke von 25.250 Punkten und auch der Euro zeigt sich mit Notierungen über 1,16 zum US-Dollar von seiner starken …



