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    Event- und E-Auto-Riese sowie Methan-Jäger: Warum Zefiro Methane neben CTS Eventim und BYD die spannendste Wette werden könnte!

    Die deutsche Wirtschaft sendet Anfang Juni 2026 überraschend positive Signale. Der DAX marschiert mit deutlichen Gewinnen über die Marke von 25.250 Punkten und auch der Euro zeigt sich mit Notierungen über 1,16 zum US-Dollar von seiner starken …

    Event- und E-Auto-Riese sowie Methan-Jäger: Warum Zefiro Methane neben CTS Eventim und BYD die spannendste Wette werden könnte!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die deutsche Wirtschaft sendet Anfang Juni 2026 überraschend positive Signale. Der DAX marschiert mit deutlichen Gewinnen über die Marke von 25.250 Punkten und auch der Euro zeigt sich mit Notierungen über 1,16 zum US-Dollar von seiner starken Seite. In diesem freundlichen Marktumfeld wird die Stimmung bei den Anlegern regelrecht freundlich, während z. B. CTS Eventim nach einem Rekordquartal in die heiße Rebound-Phase startet und der chinesische Automobilriese BYD endlich wieder eine erlösende Absatzwende verkündet. Doch während die Masse der Investoren ihr Kapital blindlings in die bekannten Großkonzerne pumpt, formiert sich ebenfalls ein dynamischer Ausbruchskandidat. Das US-Umwelttechnologieunternehmen Zefiro Methane Corp. möchte mit einer aggressiven Expansion, einer Flottenaufwertung und personellen News das Ruder übernehmen und weiter gen Norden durchstarten. Die Aktie von Zefiro könnte demnächst den charttechnischen Funken zünden, der sie dann über wichtige Widerstände katapultiert. Schauen Sie daher jetzt genau hin und lesen Sie weiter.

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