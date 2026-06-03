Rebound-Fieber bei Nel Asa und TeamViewer: Zündet nun auch bei Desert Gold der Turbo?

An den internationalen Finanzmärkten herrscht aktuell in einigen Aktien die pure Euphorie. Die Wall Street zockt wieder wie kurz vor dem Crash von 2022, und eine weltweite Explosion der Software-Aktien um rund 10 %, teilweise auch um einiges mehr, …



