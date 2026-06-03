Vorsicht bei Rheinmetall! US-Auftrag bei DroneShield! HPQ Silicon überzeugt! Vorsicht bei Rheinmetall! Die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns scheint ihre Erholung beendet zu haben und befindet sich wieder auf dem Weg zum Jahrestief. Ein positiver Analystenkommentar brachte keine Impulse. Vielleicht eine …



