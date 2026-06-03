Vorsicht bei Rheinmetall! US-Auftrag bei DroneShield! HPQ Silicon überzeugt!
Vorsicht bei Rheinmetall! Die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns scheint ihre Erholung beendet zu haben und befindet sich wieder auf dem Weg zum Jahrestief. Ein positiver Analystenkommentar brachte keine Impulse. Vielleicht eine …
Foto: esg-aktien.de
Vorsicht bei Rheinmetall! Die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns scheint ihre Erholung beendet zu haben und befindet sich wieder auf dem Weg zum Jahrestief. Ein positiver Analystenkommentar brachte keine Impulse. Vielleicht eine Kooperation in den USA? Positive News aus dem größten Rüstungsmarkt der Welt gibt es auch bei DroneShield. Die Aktie legte gestern leicht zu. Geht es weiter in Richtung Allzeithoch? Einen sehr guten Eindruck hat der CEO von HPQ Silicon auf einer Investorenkonferenz hinterlassen. Das Unternehmen macht derzeit den Schritt von der Forschung zur Kommerzialisierung. Die neue Batterie-Generation überzeugt in Drohnentests. Außerdem will man die Wasserstoffproduktion revolutionieren. Die Aktie gehört mindestens auf die Watchlist.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte