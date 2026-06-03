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    Scharfer Senf für süße Früchte: So läutet MustGrow Biologics die Agrarwende ein

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Vom sommerlichen Erdbeerstand direkt ins Depot: Weil chemische Pflanzenschutzmittel und Dünger weltweit von den Feldern verbannt werden sollen, schlägt die Stunde biologischer …

    Scharfer Senf für süße Früchte: So läutet MustGrow Biologics die Agrarwende ein
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Vom sommerlichen Erdbeerstand direkt ins Depot: Weil chemische Pflanzenschutzmittel und Dünger weltweit von den Feldern verbannt werden sollen, schlägt die Stunde biologischer Alternativen. An der Spitze dieses Wandels steht MustGrow Biologics. Das kanadische Unternehmen nutzt die natürlichen Abwehrmechanismen der Senfpflanze und stützt sich auf strategische Partnerschaften mit Industriekonzernen wie Bayer, um seine Technologie für die globalen Agrarmärkte zu skalieren.

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