Lahontan Gold: Das 13-Kilometer-Geheimnis hinter Santa Fe Die meisten Investoren haben bei Goldminen vor allem eine Zahl im Blick: die Unzen im Boden. Doch was eine Mine wirklich profitabel macht, entscheidet sich nicht beim Bohren, sondern beim Bauen. Und in der Logistik. Genau dort hat Lahontan Gold …



