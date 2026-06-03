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    LI-NING kündigt langfristige Partnerschaft mit Stephen Curry und der Marke Curry an

    BEIJING, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING gab heute eine langfristige Partnerschaft mit dem vierfachen Weltmeister, zweifachen MVP und olympischen Goldmedaillengewinner Stephen Curry und der Marke Curry bekannt. Die Partnerschaft basiert auf langfristiger gemeinsamer Markenkreation und konzentriert sich auf die Entwicklung von Performance-Produkten in mehreren Kategorien, auf Initiativen zur Förderung der Sportkultur und auf die Einbindung der nächsten Generation, während LI-NING und Curry Brand gemeinsam die Zukunft der globalen Sportmarken gestalten.

    LI-NING wurde 1990 von Herrn Li Ning, einem weltbekannten Olympiasieger im Turnen, gegründet und ist eine professionelle Sportmarke, die von dem Verständnis eines Sportlers für Sport, Leistung und langfristiges Engagement geprägt ist. Diese Grundlage schafft eine natürliche Verbindung zu Curry, der als einer der einflussreichsten Sportler seiner Generation gilt. Curry hat den modernen Basketball durch Transformation und Innovation neu definiert und damit eine neue Generation von Sportlern inspiriert. Die Partnerschaft basiert auf dem gemeinsamen Glauben von Li Ning und Curry an die Kraft des Sports und auf einer starken Übereinstimmung zwischen den Visionen und Werten der Marken LI-NING und Curry.

    "Wenn ich über die Zukunft von Curry Brand nachdenke, denke ich daran, etwas aufzubauen, das Bestand hat, etwas, das den Sport weiter vorantreibt und Athleten auf der ganzen Welt einen echten Nutzen bringt", so Curry. "Das ist es, was diese Partnerschaft mit LI-NING so spannend macht. Herr Li Ning baute dieses Unternehmen aus der Perspektive eines Sportlers auf, mit der gleichen Überzeugung, dass Sport das Leben verändern und die nächste Generation inspirieren kann. Das habe ich bei den Gesprächen, die wir geführt haben, und bei dem Produkt, das ich getestet habe, gespürt. Die Qualität, die Leistung und die Innovation sind echt, und es weckt das Vertrauen in das, was wir gemeinsam in den Bereichen Basketball, Golf und Lifestyle schaffen können. Für Curry Brand geht es darum, auf die richtige Art und Weise zu wachsen, mit einem Partner, der den Standard, den wir zu setzen versuchen, und das Gute, das wir tun wollen, versteht.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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