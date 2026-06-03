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    US-Militär

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    Weiterer Angriff des Irans abgewehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär wehrt nachts weitere Iran-Drohnen ab
    • Welle iranischer Drohnen verfehlte ihre Ziele
    • US-Luftabwehr schoss Drohnen ab keine Verletzten
    US-Militär - Weiterer Angriff des Irans abgewehrt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen weiteren iranischen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte im Golfstaat Kuwait abgewehrt. Eine "Welle iranischer Drohnen" habe ihr Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Die US-Luftverteidigung habe mehrere Drohnen erfolgreich abgeschossen. Niemand sei verletzt worden, es gebe keine Schäden, hieß es weiter. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zuvor hatte das US-Militär bereits einen größeren Angriff des Irans auf Ziele in Kuwait und dem Inselstaat Bahrain nach eigenen Angaben erfolgreich abgewehrt. Die beiden Staaten am Persischen Golf beherbergen wichtige US-Militärstützpunkte./ln/DP/zb





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    US-Militär Weiterer Angriff des Irans abgewehrt Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen weiteren iranischen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte im Golfstaat Kuwait abgewehrt. Eine "Welle iranischer Drohnen" habe ihr Ziel verfehlt, teilte das für den Nahen Osten …
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