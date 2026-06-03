🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aus für Frührente würde Milliarden sparen

    Für Sie zusammengefasst
    • Abschaffung entlastet Staatskasse um 9,5 Milliarden
    • Jährlich 250.000 bis 280.000 nutzen Frührente
    • Abschaffung würde 125.000 Vollzeitstellen schaffen
    Studie - Aus für Frührente würde Milliarden sparen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Mit einer Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung für besonders langjährig Versicherte könnte die Staatskasse nach einer Berechnung um 9,5 Milliarden Euro pro Rentnerjahrgang entlastet werden. Jedes Jahr nutzen rund 250.000 bis 280.000 Erwerbstätige die Möglichkeit, nach mindestens 45 Beitragsjahren vor dem Regelrentenalter abschlagsfrei in Rente zu gehen, wie die Bertelsmann Stiftung berichtet.

    Aus einer Kalkulation des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Stiftung gehe hervor, dass eine Abschaffung der beliebten abschlagsfreien Altersrente zudem ein Beschäftigungspotenzial von 125.000 Vollzeitkräften bedeuten würde.

    Die Modellrechnung für Rentnerinnen und Rentner des Jahrgangs 1957 - aktuell der jüngste Jahrgang, der vollständig im Ruhestand sei - zeigt demnach, dass die gesetzliche Rentenversicherung um rund 10,4 Milliarden Euro für diesen Jahrgang entlastet werden könnte. Die Regelung für besonders langjährige Versicherte ist wegen ihrer Kosten umstritten. Die Bundesregierung will bald Entscheidungen über ein Reformpaket auch mit dem Thema Rente treffen.

    Die aktuelle Regelung war 2014 von der damaligen schwarz-roten Bundesregierung eingeführt worden und zielt auf "besonders langjährig Versicherte", die mindestens 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben. Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. Für Jüngere, die zwischen 1953 und 1963 geboren wurden, steigt diese Altersgrenze schrittweise an. Vom Geburtsjahrgang 1964 an liegt das frühestmögliche Zugangsalter dann bei 65 Jahren.

    Forscher: Betroffene würden zehn Monate später in Rente gehen

    Werde diese Möglichkeit zur Frührente gestrichen, so gehen die Wissenschaftler von der Annahme aus, dass sich der Renteneintritt in diesen Fällen im Schnitt um zehn Monate verschieben würde und die Betroffenen dann mit Abschlägen in den Ruhestand gehen. Die Entlastung würde den Angaben zufolge nicht sofort entstehen, sondern verteilt über dann jahrzehntelang geringere Rentenzahlungen. Derselbe finanzielle Effekt wie für den Jahrgang 1957 würde ähnlich auch für die Folgejahrgänge eintreten, betont die Untersuchung.

    Die Einsparungen bei den Rentenausgaben würden zwar zu Beitragsausfällen in anderen Sozialversicherungszweigen führen - Mindereinnahmen etwa bei Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Einkommensteuer von zusammen rund 860 Millionen Euro. Aber: "Unter dem Strich bliebe eine Einsparung für die Staatskasse von rund 9,5 Milliarden Euro."

    Nicht nur finanzielle Gründe sprechen dafür, die in der politischen Debatte oft als "Rente mit 63" diskutierte Regelung zu überdenken, wie die Forschenden meinen. Falle diese Form der Frühverrentung weg, könne der Arbeitsmarkt länger über höher qualifizierte Arbeitskräfte verfügen. Für Härtefälle sei eine Kompensation sinnvoll./wa/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Studie Aus für Frührente würde Milliarden sparen Mit einer Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung für besonders langjährig Versicherte könnte die Staatskasse nach einer Berechnung um 9,5 Milliarden Euro pro Rentnerjahrgang entlastet werden. Jedes Jahr nutzen rund 250.000 bis 280.000 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     