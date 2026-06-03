Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Ole - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 26,80€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,21 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|26,00EUR
|+18,56 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|29,00EUR
|+32,24 %
|06.05.2026
|UBS
|32,00EUR
|+45,92 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|+0,32 %
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|+14,00 %
|13.05.2026
-0,25 %
-5,87 %
-2,73 %
-17,46 %
+9,87 %
+20,56 %
-52,00 %
-3,76 %
+246,40 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte