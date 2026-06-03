Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 27,60€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,67 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|24,00Euro
|-12,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|-8,81 %
|-
|BERENBERG
|40,00EUR
|+45,91 %
|01.05.2026
|RBC
|25,00EUR
|-8,81 %
|06.05.2026
|UBS
|24,00EUR
|-12,46 %
|30.04.2026
-0,36 %
-2,55 %
+5,82 %
+24,23 %
+20,43 %
-42,31 %
-70,38 %
+28,44 %
+1.823,59 %
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