Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Alexander Blinov - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 48,05€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,64 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|35,00GBP
|+8,49 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|45,00GBP
|+39,49 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|45,00GBP
|+39,49 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+36,39 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|39,00GBP
|+20,89 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|40,00GBP
|+23,99 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+39,49 %
|20.05.2026
|JPMORGAN
|39,00GBP
|+20,89 %
|21.05.2026
+0,07 %
+2,19 %
-3,21 %
+3,37 %
+26,88 %
+37,44 %
+126,75 %
+81,48 %
+92,09 %
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