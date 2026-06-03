Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 832,00€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,64 %.
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Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|680,00Euro
|+5,14 %
|-
|Bernstein
|1,05 Tsd.Euro
|+61,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|773,00EUR
|+19,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|773,00EUR
|+19,52 %
|-
|RBC
|640,00EUR
|-1,04 %
|06.05.2026
|RBC
|680,00EUR
|+5,14 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|860,00EUR
|+32,97 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|835,00EUR
|+29,11 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,04 Tsd.EUR
|+60,03 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.EUR
|+61,58 %
|06.05.2026
|UBS
|805,00EUR
|+24,47 %
|06.05.2026
|DZ BANK
|646,00EUR
|-0,12 %
|08.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|818,00EUR
|+26,48 %
|08.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|800,00EUR
|+23,70 %
|08.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.EUR
|+61,58 %
|26.05.2026
+0,23 %
-1,26 %
+4,34 %
-10,40 %
-10,12 %
+1,13 %
-9,00 %
+53,92 %
+1.562,18 %
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