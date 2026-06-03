Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 832,00€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,64 %.