Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
28 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,98 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,46 %.
Anzeige
Präsentiert von
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,89 Tsd.Euro
|+57,71 %
|-
|Analyst
|2,22 Tsd.Euro
|+85,25 %
|-
|JPMorgan
|1,50 Tsd.Euro
|+25,17 %
|-
|Barclays Capital
|2,04 Tsd.Euro
|+69,81 %
|-
|Barclays Capital
|2,13 Tsd.Euro
|+77,32 %
|-
|Bernstein
|1,90 Tsd.Euro
|+58,54 %
|-
|JPMorgan
|2,13 Tsd.Euro
|+77,74 %
|-
|UBS
|1,60 Tsd.Euro
|+33,51 %
|-
|Warburg Research
|1,55 Tsd.Euro
|+29,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,10 Tsd.EUR
|+75,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,10 Tsd.EUR
|+75,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,10 Tsd.EUR
|+75,23 %
|-
|BARCLAYS
|2,13 Tsd.EUR
|+77,32 %
|04.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+71,06 %
|04.05.2026
|JEFFERIES
|2,22 Tsd.EUR
|+85,25 %
|04.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,30 Tsd.EUR
|+91,92 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|2,13 Tsd.EUR
|+77,74 %
|05.05.2026
|UBS
|2,20 Tsd.EUR
|+83,58 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|1,50 Tsd.EUR
|+25,17 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+75,23 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+71,06 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|2,22 Tsd.EUR
|+85,25 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|EUR
|+77,74 %
|07.05.2026
|UBS
|2,20 Tsd.EUR
|+83,58 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|1,55 Tsd.EUR
|+29,34 %
|11.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,90 Tsd.EUR
|+58,54 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|2,04 Tsd.EUR
|+69,81 %
|19.05.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+33,51 %
|20.05.2026
|BARCLAYS
|2,04 Tsd.EUR
|+69,81 %
|21.05.2026
|JEFFERIES
|1,89 Tsd.EUR
|+57,71 %
|21.05.2026
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte