Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.

28 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,98 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,46 %.