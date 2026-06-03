Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 81,43€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,13 %.
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Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|RBC
|63,00GBP
|-23,98 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|66,00GBP
|-20,36 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|82,00GBP
|-1,05 %
|25.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
-0,04 %
+5,07 %
+12,85 %
+14,32 %
+84,16 %
+62,21 %
+28,77 %
+290,91 %
+681,64 %
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