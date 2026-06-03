Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 63,36€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,08 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+18,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+14,42 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|+3,52 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|66,00EUR
|+19,87 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|61,00EUR
|+10,79 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+18,05 %
|13.05.2026
|RBC
|62,00EUR
|+12,60 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.05.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+18,05 %
|14.05.2026
|UBS
|65,00EUR
|+18,05 %
|14.05.2026
|RBC
|62,00EUR
|+12,60 %
|15.05.2026
|BARCLAYS
|66,00EUR
|+19,87 %
|28.05.2026
-0,07 %
-3,47 %
-9,32 %
+0,40 %
+66,64 %
+39,91 %
+78,12 %
+354,46 %
+189,35 %
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