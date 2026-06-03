RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 63,36€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,08 %.