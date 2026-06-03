Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 197,70€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,92 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|92,00Euro
|-44,20 %
|-
|Analyst
|230,00Euro
|+39,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+21,32 %
|-
|UBS
|205,00EUR
|+24,35 %
|04.05.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+33,45 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+6,15 %
|13.05.2026
|BERENBERG
|215,00EUR
|+30,41 %
|14.05.2026
|JEFFERIES
|230,00EUR
|+39,51 %
|14.05.2026
|UBS
|205,00EUR
|+24,35 %
|14.05.2026
|UBS
|205,00EUR
|+24,35 %
|14.05.2026
-0,11 %
+8,41 %
+10,72 %
-1,39 %
-38,36 %
+32,84 %
+43,03 %
+125,78 %
+1.025.525,00 %
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