Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 88,60€. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+15,18 %
|-
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+49,05 %
|01.05.2026
|BERENBERG
|83,00EUR
|+12,47 %
|13.05.2026
|UBS
|82,00EUR
|+11,11 %
|13.05.2026
|UBS
|83,00EUR
|+12,47 %
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
-1,22 %
-0,94 %
+7,46 %
+16,49 %
-11,35 %
-29,65 %
-38,38 %
+44,44 %
+1.821.150,00 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte