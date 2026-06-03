Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 311,43€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|307,00EUR
|+6,53 %
|01.05.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+12,78 %
|05.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|316,00EUR
|+9,66 %
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|BARCLAYS
|307,00EUR
|+6,53 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+12,78 %
|27.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|310,00EUR
|+7,57 %
|30.04.2026
|RBC
|290,00EUR
|+0,63 %
|30.04.2026
-0,92 %
+3,49 %
+6,00 %
+7,05 %
+29,15 %
+73,42 %
+117,19 %
+395,33 %
+696,31 %
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