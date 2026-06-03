Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 51,33€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|-0,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|-0,42 %
|-
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-52,51 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-44,85 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-15,74 %
|12.05.2026
|UBS
|56,00EUR
|-14,21 %
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.05.2026
-1,23 %
+9,63 %
+33,90 %
+23,54 %
+204,16 %
+102,07 %
+139,03 %
+124,83 %
+10.616,67 %
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