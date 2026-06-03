Aktie kaufen oder verkaufen
TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 17,50€. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,26 %.
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Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00Euro
|+22,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+29,87 %
|-
|BARCLAYS
|17,00EUR
|+22,66 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|19,00EUR
|+37,09 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|+22,66 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|+22,66 %
|12.05.2026
-0,58 %
-3,44 %
-7,65 %
-13,89 %
-8,14 %
+72,65 %
-46,00 %
+17,28 %
+1.424,92 %
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