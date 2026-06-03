TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 17,50€. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,26 %.