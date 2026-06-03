Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Roland Weihrauch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 12,10€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,66 %.
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Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|13,00Euro
|+11,37 %
|-
|JPMorgan
|11,00Euro
|-5,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00EUR
|+19,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00EUR
|+19,94 %
|-
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+11,37 %
|04.05.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-22,90 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|-14,33 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|11,00EUR
|-5,76 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+11,37 %
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+11,37 %
|15.05.2026
-0,94 %
+1,88 %
+21,07 %
+16,81 %
+84,24 %
+129,15 %
+58,73 %
-22,03 %
+48,71 %
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