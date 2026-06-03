ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 12,10€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,66 %.