Aktie kaufen oder verkaufen
PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 45,57€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,90 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|42,00Euro
|-1,48 %
|-
|Analyst
|46,00Euro
|+7,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+17,29 %
|-
|BERENBERG
|49,00EUR
|+14,94 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-17,90 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+12,60 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|49,00EUR
|+14,94 %
|11.05.2026
0,00 %
-5,34 %
+16,35 %
+57,98 %
+152,13 %
+120,40 %
+79,20 %
+1.476,88 %
+229,92 %
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