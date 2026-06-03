Aktie kaufen oder verkaufen
UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 8,00€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +108,88 %.
Analysten und Kursziele für die UmweltBank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
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|-
|-
|Analyst
|-
|-
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|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|7,00Euro
|+82,77 %
|-
|GBC
|9,00Euro
|+134,99 %
|-
+2,35 %
-0,51 %
+1,82 %
0,00 %
-26,59 %
-65,16 %
-77,28 %
+117,78 %
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