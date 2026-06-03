United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 31,17€. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,75 %.