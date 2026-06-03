Aktie kaufen oder verkaufen
United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: United Internet AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 31,17€. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,75 %.
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Analysten und Kursziele für die United Internet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+13,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+24,09 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|BARCLAYS
|26,00EUR
|-5,11 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|35,00EUR
|+27,74 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|+24,09 %
|19.05.2026
|BARCLAYS
|27,00EUR
|-1,46 %
|20.05.2026
-0,51 %
+1,72 %
+1,42 %
-0,29 %
+17,95 %
+94,15 %
-19,67 %
-34,87 %
+853,15 %
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