Aktie kaufen oder verkaufen
3U HOLDING Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur 3U HOLDING Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die 3U HOLDING Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 3U HOLDING Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 3U HOLDING Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 3U HOLDING Aktie beträgt 2,00€. Die 3U HOLDING Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +80,59 %.
Analysten und Kursziele für die 3U HOLDING Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00Euro
|+80,59 %
|-
|GSC Research
|2,00Euro
|+80,59 %
|-
-0,45 %
-0,88 %
-2,17 %
-0,88 %
-22,68 %
-60,25 %
-67,49 %
+60,49 %
-81,50 %
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