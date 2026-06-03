3U HOLDING Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur 3U HOLDING Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die 3U HOLDING Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 3U HOLDING Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 3U HOLDING Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der 3U HOLDING Aktie beträgt 2,00€. Die 3U HOLDING Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +80,59 %.