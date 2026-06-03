Aktie kaufen oder verkaufen
Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Ole Spata - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volkswagen (VW) Vz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) Vz Aktie beträgt 120,86€. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Volkswagen (VW) Vz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|131,00Euro
|+44,61 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00EUR
|+10,39 %
|04.05.2026
|BERENBERG
|113,00EUR
|+24,74 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+21,43 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|130,00EUR
|+43,50 %
|06.05.2026
|RBC
|131,00EUR
|+44,61 %
|13.05.2026
|RBC
|131,00EUR
|+44,61 %
|22.05.2026
-1,39 %
-1,90 %
+5,04 %
-7,50 %
-4,60 %
-26,40 %
-62,96 %
-33,83 %
+1.863,03 %
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