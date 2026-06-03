Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 175,06€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,53 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-12,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-12,89 %
|-
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+36,35 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+21,20 %
|14.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|186,00GBP
|+40,89 %
|30.04.2026
-0,03 %
-5,34 %
-3,73 %
-12,03 %
+20,52 %
+10,43 %
+65,31 %
+186,19 %
+615,69 %
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