Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 82,40€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,07 %.