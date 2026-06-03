Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 82,40€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|92,00EUR
|-11,88 %
|-
|JPMORGAN
|60,00EUR
|-42,53 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|96,00EUR
|-8,05 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|-42,53 %
|21.05.2026
|UBS
|104,00EUR
|-0,38 %
|25.05.2026
0,00 %
+6,93 %
+11,68 %
+39,12 %
+66,45 %
-18,56 %
-23,13 %
+22,09 %
+9,68 %
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