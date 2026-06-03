SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 25,29€. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.