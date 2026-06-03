Aktie kaufen oder verkaufen
SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: SFC Energy AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 25,29€. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|24,00Euro
|+5,26 %
|-
|Deutsche Bank
|26,00Euro
|+14,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|-7,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|+14,04 %
|-
|BERENBERG
|24,00EUR
|+5,26 %
|13.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|28,00EUR
|+22,81 %
|13.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|28,00EUR
|+22,81 %
|13.05.2026
0,00 %
-7,57 %
+22,16 %
+55,86 %
+6,60 %
-8,50 %
-12,11 %
+530,81 %
-8,80 %
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