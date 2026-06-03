Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 37,17€. Die Verbio Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,99 %.