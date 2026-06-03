Aktie kaufen oder verkaufen
Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 37,17€. Die Verbio Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,99 %.
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Analysten und Kursziele für die Verbio Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|36,00Euro
|-11,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+2,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+2,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+2,84 %
|-
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-38,79 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-11,85 %
|14.05.2026
+0,29 %
+6,89 %
+8,15 %
+45,93 %
+350,50 %
+13,50 %
-6,07 %
+583,39 %
+140,71 %
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