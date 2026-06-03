Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 30,63€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,34 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|32,00Euro
|+25,71 %
|-
|Deutsche Bank
|27,00Euro
|+6,07 %
|-
|Deutsche Bank
|31,00Euro
|+21,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00EUR
|+6,07 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+10,00 %
|04.05.2026
|JPMORGAN
|35,00EUR
|+37,50 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|29,00EUR
|+13,93 %
|18.05.2026
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+21,78 %
|18.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+25,71 %
|18.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|32,00EUR
|+25,71 %
|18.05.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+21,78 %
|18.05.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+29,64 %
|18.05.2026
|JPMORGAN
|35,00EUR
|+37,50 %
|18.05.2026
|RBC
|29,00EUR
|+13,93 %
|18.05.2026
|RBC
|31,00EUR
|+21,78 %
|18.05.2026
|UBS
|33,00EUR
|+29,64 %
|18.05.2026
|BARCLAYS
|29,00EUR
|+13,93 %
|19.05.2026
|UBS
|30,00EUR
|+17,86 %
|19.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|27,00EUR
|+6,07 %
|26.05.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|27.05.2026
-3,62 %
-2,83 %
+8,85 %
-7,76 %
+5,19 %
+45,86 %
+44,66 %
+74,56 %
+390,09 %
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