Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Iberdrola Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 20,00€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,20 %.