Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Iberdrola Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 20,00€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,20 %.
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Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|19,00Euro
|-2,91 %
|-
|Bernstein
|19,00Euro
|-2,91 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|RBC
|20,00EUR
|+2,20 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-2,91 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|22,00EUR
|+12,42 %
|25.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|19,00EUR
|-2,91 %
|27.05.2026
|BARCLAYS
|22,00EUR
|+12,42 %
|27.05.2026
+0,08 %
-2,22 %
-5,02 %
+0,31 %
+21,82 %
+67,87 %
+81,45 %
+309,72 %
+1.243,86 %
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