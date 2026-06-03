Aktie kaufen oder verkaufen
SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 61,60€. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,67 %.
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Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|71,00Euro
|+11,02 %
|-
|JEFFERIES
|58,00EUR
|-9,30 %
|05.05.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|-21,81 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|58,00EUR
|-9,30 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|71,00EUR
|+11,02 %
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
+0,63 %
-6,56 %
+17,40 %
+111,69 %
+236,48 %
-33,68 %
+45,35 %
+30,02 %
+21,04 %
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