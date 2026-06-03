E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 19,67€. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,79 %.