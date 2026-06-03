Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 19,67€. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,79 %.
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Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|24,00Euro
|+33,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+11,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+11,65 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|+0,49 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|+6,07 %
|11.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|+0,49 %
|13.05.2026
|RBC
|15,00EUR
|-16,26 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|+6,07 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+17,24 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|24,00EUR
|+33,98 %
|15.05.2026
|UBS
|19,00EUR
|+6,07 %
|18.05.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|+6,07 %
|27.05.2026
+0,64 %
-2,91 %
-4,36 %
-7,27 %
+16,14 %
+59,84 %
+80,97 %
+127,55 %
+1.198,42 %
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