Aktie kaufen oder verkaufen
freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,75€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,21 %.
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Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|30,00Euro
|+19,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+31,06 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|UBS
|25,00EUR
|-0,71 %
|15.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|23,00EUR
|-8,66 %
|20.05.2026
-1,43 %
-2,35 %
-8,91 %
-9,83 %
-10,41 %
+8,52 %
+10,88 %
+0,53 %
+40,82 %
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