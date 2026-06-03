Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 55,83€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,10 %.