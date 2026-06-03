Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 55,83€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|56,00Euro
|-1,81 %
|-
|Deutsche Bank
|67,00Euro
|+17,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|-0,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|67,00EUR
|+17,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|67,00EUR
|+17,48 %
|-
|JEFFERIES
|42,00EUR
|-26,35 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|-22,85 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|-0,05 %
|13.05.2026
|UBS
|60,00EUR
|+5,21 %
|13.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|53,00EUR
|-7,07 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|-1,81 %
|19.05.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|-22,85 %
|21.05.2026
-0,25 %
-0,25 %
-8,23 %
+12,54 %
-3,23 %
-24,62 %
-27,09 %
+19,54 %
+231,22 %
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