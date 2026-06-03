Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 41,36€. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|36,00Euro
|-3,74 %
|-
|Barclays Capital
|40,00Euro
|+6,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00EUR
|+44,39 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-3,74 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-3,74 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-3,74 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|+6,95 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|+14,97 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|52,00EUR
|+39,04 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+22,99 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-3,74 %
|21.05.2026
-3,21 %
-7,49 %
-6,35 %
+2,99 %
-33,74 %
-24,31 %
-47,82 %
-28,17 %
+72,38 %
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