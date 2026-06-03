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    Aktienrückkauf 2024–2026 beendet, neues Programm startet!

    Die Geberit AG informiert in einer Ad-hoc-Mitteilung über das vorzeitige Ende ihres Aktienrückkauf-Programms 2024–2026 und den nahezu nahtlosen Start eines neuen Programms.

    Aktienrückkauf 2024–2026 beendet, neues Programm startet!
    • Veröffentlichung einer Ad‑hoc‑Mitteilung der Geberit AG gemäss Art. 53 KR.
    • Datum und Zeit der Mitteilung: 03.06.2026, 07:02 CET/CEST.
    • Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf‑Programm 2024–2026 vorzeitig beendet.
    • Unmittelbar nach Abschluss wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf‑Programm gestartet.
    • Weiterführende Informationen unter www.geberit.com/medienmitteilung und www.geberit.com/aktienrueckkauf-programm.
    • Für weitere Fragen steht die Geberit AG als Ansprechpartner zur Verfügung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 19.08.2026.


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    ISIN:CH0030170408WKN:A0MQWG
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