Aktienrückkauf 2024–2026 beendet, neues Programm startet!
Die Geberit AG informiert in einer Ad-hoc-Mitteilung über das vorzeitige Ende ihres Aktienrückkauf-Programms 2024–2026 und den nahezu nahtlosen Start eines neuen Programms.
- Veröffentlichung einer Ad‑hoc‑Mitteilung der Geberit AG gemäss Art. 53 KR.
- Datum und Zeit der Mitteilung: 03.06.2026, 07:02 CET/CEST.
- Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf‑Programm 2024–2026 vorzeitig beendet.
- Unmittelbar nach Abschluss wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf‑Programm gestartet.
- Weiterführende Informationen unter www.geberit.com/medienmitteilung und www.geberit.com/aktienrueckkauf-programm.
- Für weitere Fragen steht die Geberit AG als Ansprechpartner zur Verfügung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 19.08.2026.
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