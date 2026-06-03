JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch gewesen und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können extrem kleine Mikrochips gebaut werden. Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1.464EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 1515

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1900,00 € , was eine Steigerung von +29,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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